Manchester United-PSG : comment "MU" a fait sa mue

Presque deux mois plus tard, tout a changé. Tandis que le PSG n’apparaît plus aussi sûr de sa force, et se présente diminué par la blessure de Neymar, voire celle de Marco Verratti, les Red Devis, eux, se sont refait une belle santé. En janvier, Manchester United a remporté 10 points sur 12 possibles en Premier League, revenant ainsi à deux petits points du 4e, Chelsea. Surtout, il affiche des qualités nouvelles dans le jeu, alliant désormais à une solidité retrouvée une verve offensive plus vue à Old Trafford depuis l'âge d'or des années Ferguson (1986-2013). Tant et si bien que les observateurs tendent maintenant à considérer le club anglais comme le favori du 8e de finale de Ligue des champions à venir.