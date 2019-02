PSG-Montpellier : les Parisiens à l'épreuve de (très) coriaces Héraultais

D’un point de vue tactique, les Héraultais pourraient causer des difficultés aux hommes de Thomas Tuchel, avec une défense à trois et une intensité de tous les instants sur le porteur de balle, en témoigne les huit cartons jaunes récoltés par l’arrière droit Ruben Aguilar et les 5 pris par Pedro Mendes.





En conférence de presse mardi, le milieu défensif Paul Lasne a d'ailleurs insisté sur cette notion d'impact, malgré un adversaire largement supérieur techniquement : "C’est un match très important qui nous attend face à une des meilleures équipes de France et même d’Europe. Mais on part avec l’envie de faire quelque chose. Le match contre le LOSC était un bon test. (…) Que ce soir contre le PSG ou toute autre équipe, si on ne met pas d’impact dans les duels on est sûr de ne pas gagner."