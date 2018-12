Déjà rentré au Brésil "avec l'autorisation" de Tuchel, Neymar absent pour PSG-Nantes

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Nantes, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, a justifié le départ en vacances anticipé de Neymar, autorisé par le club parisien : "Il a joué blessé à Belgrade et on a pris ce risque. On est heureux que les choses se soient bien passées. Ney veut jouer tout le temps, mais on doit aussi être intelligent et ne prendre aucun risque avec les blessures. Si c'était une finale ou le dernier match de la saison, il pourrait jouer (demain) contre Nantes. Depuis plusieurs jours, il devait rester calme pour sa blessure musculaire. Et donc, il pouvait rentrer au Brésil..."