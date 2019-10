PSG-OM : pourquoi le "Classico" a encore de l'intérêt

RAISONS - Ce dimanche, c'est le "Classico" entre le PSG et l'OM en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Une confrontation que l'on annonce déjà jouée d'avance en raison des déclarations d'André Villas-Boas et du fossé grandissant entre les deux clubs ennemis. Mais c'est oublier qu'un PSG-OM reste un PSG-OM.

Huit ans bientôt. Huit ans que l'Olympique de Marseille n'a plus battu le PSG. Pour revoir l'OM aller droit au but contre son rival historique, il faut remonter au 27 novembre 2011, date du premier "Classico" de l'ère QSI. Ce soir-là, dans un Vélodrome en fusion, les joueurs de Didier Deschamps avaient taloché le club parisien (0-3), alors entraîné par Antoine Kombouaré, remplacé quelques semaines plus tard par Carlo Ancelotti. Depuis ce soir de liesse sur la Canebière, de l'eau est depuis passée sous les ponts. Beaucoup d'eau. Et le rapport de forces s'est déséquilibré. Le club de la capitale reste sur une série de 19 matches sans défaite (16 victoires et 3 nuls). Ainsi, à Paris, les Marseillais n'ont plus connu le succès depuis le 28 février 2010 (3-0).

Pourtant, il se dit, en interne, que cette communication défaitiste n'est pas si marquée. Débarqué cet été, le "Special Two" - son surnom, en référence au sobriquet de son mentor José Mourinho auprès duquel il s'est aguerri - a eu le temps de s'imprégner de la culture olympienne. Il sait pertinemment qu'un "Classico" contre le PSG a une place particulière dans le cœur des supporters de l'OM, qui gardent en travers de la gorge le cycle infernal de défaites entamé depuis maintenant plus de sept ans. S'il calme le jeu, l'ancien entraîneur du FC Porto ne rend pas les armes. Il est déterminé à ramener quelque chose du Parc des Princes. D'autant que son équipe se comporte plutôt bien à l'extérieur avec un seul revers en cinq déplacements (2 victoires et 2 nuls). Et le football est ainsi fait que l'OM peut toujours "rêver"... comme "AVB" l'a lui-même souligné.

En la jouant profil bas, Villas-Boas se veut lucide quant aux chances de l'OM de réaliser un "exploit" majuscule chez son rival. "On essaie, on rêve, mais le Classico, c'est du passé", a assuré le Portugais. Il est pleinement conscient que la dynamique actuelle joue en faveur du PSG. Avec ses déclarations tout en retenue, "AVB" cherche aussi à dédramatiser l'enjeu d'une rencontre pas comme les autres. Pour lui, il s'agit d'un match qui vaut trois points et qui n'influera pas le cours de la saison.

Mais gare à ce que le rêve ne tourne pas au cauchemar pour les Marseillais, qui ont toujours en tête la "rouste" encaissée au Vélodrome le 26 février 2017 (1-5). Car, en face, le PSG dégage une force rarement vue. Leader de Ligue 1, avec huit points d'avance sur Marseille, 4e, et vainqueur de ses trois premiers matches de Ligue des champions, face au Real Madrid (3-0), Galatasaray (0-1) et Bruges (0-5), le club parisien ne laisse que des adversaires désœuvrés sur son passage. "À mon avis, c'est l'équipe la plus forte depuis huit ans (sept ans, ndlr) que je suis là", a affirmé Thiago Silva, à quelques jours de ce grand choc. "C'est l'équipe la plus forte, la plus costaude, la plus solide défensivement. Et offensivement nous sommes prêts."

L'attaque parisienne, portée par Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, et qui a fait oublier les blessures de Cavani et Neymar, pourrait à nouveau assurer le spectacle après avoir fait vriller Bruges, invaincu depuis le début de la saison. Et si, par le passé, on a pu lui reprocher de prendre certains matches par dessus la jambe, ce PSG version 2019-2020 ne mange pas de ce pain-là. Rivalité historique oblige, les Parisiens veulent poursuivre leur série d'invincibilité. "C'est le 'Classico', on joue au Parc. "On sait que c'est un des matches de la saison pour nous et pour les supporters", a intimé le capitaine brésilien.