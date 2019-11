Real Madrid-PSG : Zidane continue son opération séduction pour Mbappé

Arrivé dans la capitale avec le statut de "joyau du football français", Kylian Mbappé a pris une autre dimension depuis maintenant trois saisons, arrivant à éclipser la grande star du projet qatari, Neymar Jr, et obligeant les dirigeants parisiens à revoir leurs plans. De fait, depuis son retour cet été, le directeur sportif du PSG Leonardo a décidé de faire de Mbappé l'élément central du projet des Rouge et Bleu, n'ayant que très peu goûté le feuilleton Neymar Jr, ce dernier voulant retourner au Barça lors du mercato.

Mais si le rêve du natif de Bondy est bel et bien de porter un jour le maillot du Real Madrid, son club actuel, le PSG, ne l'entend pas de cette oreille. A commencer par l'entraîneur du club parisien, Thomas Tuchel : "Je ne sais pas à quel point Zinedine est amoureux de notre joueur, mais je peux dire qu'on l'aime aussi. Le plus important, c'est qu'il est notre joueur. On est très content, très heureux qu'il soit là. Quelques fois, c'est comme ça, tu aimes beaucoup les choses ou les personnes que tu ne peux pas avoir. Malheureusement pour Zinedine, il est notre joueur. Je suis sûr qu'il a des joueurs dans son équipe qu'il aime aussi."

"Leo" serait, selon Sport, plus enclin à prolonger Kylian Mbappé plutôt que Neymar Jr, quitte à laisser partir le Brésilien l'été prochain. Le Parisien indique même que le patron sportif des Rouge et Bleu voudrait "blinder" sa pépite afin d'éviter que cette dernière ne s'envole vers d'autres cieux à l'été 2020. L'état-major parisien a d'ores et déjà entamé des discussions pour prolonger son protégé, mais les choses s'avèrent très compliquées.

Alors qu'un alignement du salaire de Mbappé, actuellement évalué à 12 millions d'euros par an, à celui de Neymar Jr, estimé à 30 millions d'euros par an, pouvait être envisageable étant donné l'importance du Français dans l'effectif parisien. Le club parisien a d'ailleurs indiqué à L'Equipe que ce chiffre était "ridicule". Reste donc à savoir à quel tarif pourrait se faire ce nouvel accord entre le joueur et son club. Nul doute que le parcours en Ligue des champions du PSG aura une grande influence sur le choix du prodige.