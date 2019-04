Ligue 1 : ces 5 records que le PSG peut encore aller chercher d'ici la fin du championnat

Pour la majorité des supporters du Paris Saint-Germain, la saison du club parisien s'est terminée le 6 mars au soir après l'énorme désillusion au Parc des Princes face à Manchester United, en huitième de finale retour de la Ligue des champions (0-2, 3-1). Pourtant, le club de la capitale a encore quelques objectifs à atteindre avant l'intersaison, avec notamment en ligne de mire la Coupe de France, trophée qu'il détient sans discontinuer depuis 2015 et pour lequel il affrontera Rennes en finale.





En Ligue 1, si le titre de champion leur tend plus que jamais les bras - Lille ayant fait match nul à Reims, Paris peut-être sacré dès ce dimanche soir s'il s'impose contre Strasbourg -, de nombreux records sont encore à la portée des hommes de Thomas Tuchel, afin d'entrer un peu plus dans l'histoire du football français, à défaut de pouvoir écrire un beau chapitre sur le plan européen. Petit tour d'horizon des records que visent les Rouge et Bleu.