Avant même la victoire à Manchester, Neymar prédit que "le PSG sera le vainqueur de la Ligue des champions"

"Le PSG ce n’est pas que moi, c’est une équipe incroyable avec de grands athlètes et un coach de génie. En plus, les supporters du PSG sont comme un 12e joueur quand nous jouons à Paris. Je n’ai aucun doute sur le fait que nous serons champions et que je jouerai encore dans cette compétition", a ajouté la star, précisant ensuite au passage : "Mon traitement ne fait que commencer, ce sera un long voyage et j’aurai de petites victoires jour après jour."