Pourquoi Antoine Griezmann est-il "sous-coté en France" (comme l’affirme Didier Deschamps) ?

Et puis, le 3 décembre, jour de la cérémonie de remise du plus prestigieux des trophées individuels, généralement réservé, les années paires, au vainqueur de la grande compétition internationale estivale (Coupe du monde ou Euro), fini de rire (jaune). À l’écoute de la question "Comment le vivez-vous ?", posée par un journaliste de L’Équipe, Antoine Griezmann, finalement 3e derrière Luka Modric et Cristiano Ronaldo, a exhibé un regard noir et a répondu d'un ton sec : "Il ne fallait pas être à la maison les deux premiers jours après qu’on me l’a dit." La gêne est restée perceptible quelques instants, jusque dans le regard du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, assis juste derrière.