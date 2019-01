Avant Pontivy-PSG, ces "petits poucets" nous racontent leurs souvenirs face à l'ogre parisien

De son côté, Sébastien Flochon, ancien capitaine des Herbiers et aujourd'hui à Chambly, retient avant tout l'ambiance et l'engouement suscité par cette finale inédite de mai dernier : "Il y a eu tellement d’émotion autour de cette rencontre, c’est difficile de ressortir un souvenir en particulier mais la préparation a été particulière, inoubliable, on a notamment eu la chance de se préparer dans le château de Clairefontaine. C’était quelque chose d’important. Quelques jours avant le match, dans la ville, on sentait que les gens attendaient ce moment avec impatience, dans la ville mais également toute la région. Ça donnait des semaines un peu chargées au niveau émotionnel (rires)."





"Personnellement, je n’avais pas tellement d’appréhension, j’ai vraiment vécu le moment pleinement, sans être bouffé par le stress. Je retiens surtout l’ambiance exceptionnelle qu’il y avait au Stade de France, avec toute la Vendée qui était derrière nous et surtout le fait de jouer devant nos familles. Le fait de se mesurer au gratin européen, de jouer face à Mbappé, Cavani, Silva, Marquinhos … C’était incroyable", poursuit le joueur formé à l'Olympique Lyonnais et passé par Le Havre. Plus que l'absence de Neymar Jr, blessé à l'époque, Sébastien Flochon regrette de ne pas avoir pu se mesurer à son homologue de l'entrejeu, Marco Verratti.





"J’ai plus été déçu que Verratti ne joue pas plutôt que Neymar, ayant la double nationalité française et italienne (rires). Ça aurait été sympa de pouvoir jouer face à lui, c’est un joueur que j’apprécie beaucoup." Au cours de la rencontre, un joueur en particulier a épaté le footballeur de 25 ans : "Je sais que cela n’est pas très original, mais le joueur parisien qui m’a le plus impressionné, c’est sans aucun doute Mbappé. Quand on est à côté de lui, ça va excessivement vite, encore plus que lorsqu’on le voit à la télé. Le fait qu’il allie vitesse et technique, c’est impressionnant. Je pense qu’il y a peu de joueurs au monde qui en sont capables."