Avec ce (futur) nouveau fair-play financier, le PSG n'aurait pas pu s'acheter Neymar et Mbappé

Outre cette règle, d'autres pistes à l'étude pour le "FPF 2.0" pourraient changer le visage du football tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il est notamment question de l'encadrement de la dette des clubs et de la limitation des effectifs à 25 joueurs. À défaut de gêner le PSG et les autres clubs français, ces deux mesures pourraient mettre à mal les formations anglaises. Manchester United, endetté à 536 millions d'euros, devrait ainsi veiller à stopper cette spirale négative tandis que Chelsea et Manchester City, qui disposent d'une soixantaine de joueurs sous contrat, devraient mettre un terme à leurs agissements.





En revanche, le club de la capitale a du souci à se faire sur un autre point, celui de la définition des "parties liées". C'est-à-dire grosso modo, du conflit d'intérêts pouvant servir à renflouer les caisses avec du mécénat déguisé en sponsoring. En effet, les sponsors QTA, QNB, Ooredoo voire beIN SPORTS, sont liés plus ou moins directement à QSI, l'actionnaire majoritaire du PSG. Néanmoins, la règle générale ne va pas changer : tout sponsor ne peut répresenter plus de 30% des revenus d'un club. Les décideurs devraient y voir plus clair d'ici le 24 mai, date à laquelle le projet (et toutes ces mesures ?) doit être signé.