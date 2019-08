La Ligue 1 reprend ses droits : PSG, OL, OM... du suspense à tous les étages (sauf pour le titre)

Derrière le PSG, les places seront chères pour l'Europe. Engagés en Ligue des champions, Lille et Lyon ont perdu plusieurs de leurs cadres. Dans le Nord, le coach Christophe Galtier doit trouver la clé pour rester compétitif malgré les départs de Nicolas Pépé et Thiago Mendes, au milieu d'un calendrier chargé. "Il faut avoir l'ambition d'être dans la continuité", a-t-il affirmé à l'AFP. Dauphin de Paris la saison dernière, après avoir frôlé la relégation il y a deux ans, les Dogues veulent éviter de jouer les yo-yo. Plus au Sud, dans le Rhône, le renouvellement est plus général : le binôme brésilien formé par l'entraîneur Sylvinho et le directeur sportif Juninho ouvre une nouvelle ère au club, sans Nabil Fekir, Tanguy Ndombele et Ferland Mendy, partis au mercato. Avec l'ambition de figurer en bonne place sur le podium que l'OL n'a raté que trois fois ces 21 dernières saisons.





L'autre Olympique, celui de Marseille, n'a pas de compétition européenne à jouer cette saison. Portés par leur nouvel entraîneur André Villas-Boas, les Phocéens espèrent donc surfer sur un planning allégé pour retrouver le podium après une saison décevante. Mais à l'OM, des questions subsistent autour du niveau de la recrue argentine Dario Benedetto, qui doit être ce buteur tant attendu par les fans, et d'un mercato en berne. L'autre inconnue de ce championnat s'appelle l'AS Monaco. Après un exercice 2018-2019 noir, qui a failli lui coûter sa place dans l'élite, le club de la Principauté a fait peau neuve. Toujours sous les ordre de Leonardo Jardim, l'ASM doit se réinventer. Reste à voir si la mayonnaise arrivera cette fois à prendre.