Liverpool-Rome : un supporter des Reds dans un état critique, deux Romains arrêtés pour "tentative de meurtre"

Dans un communiqué diffusé aussitôt après le match, la police du Merseyside a annoncé que neuf hommes ont été arrêtés pour possession d'armes, dégradations et bagarres, dont deux originaires de Rome, âgés de 25 et 26 ans. Les deux individus sont soupçonnés de "tentative de meurtre" après la violente agression du fan des Reds. Les forces de l'ordre ont également indiqué qu'elles allaient analyser la vidéosurveillance pour "identifier les personnes impliquées dans ces incidents afin de pouvoir les présenter devant des tribunaux". Elles ont également enjoint les possibles témoins de la scène à les contacter le plus rapidement possible.





Environ 80 pseudo-supporters enragés de la Roma, armés de ceintures, de battes et même de marteaux, ont utilisé une route secondaire pour accéder à la zone réservée aux supporters de Liverpool juste devant le stade d'Anfield. Le tout pour "casser" de l'adversaire.