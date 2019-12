Il est remis ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris : tout ce qu'il faut savoir sur le Ballon d'Or 2019

Désigné meilleur joueur de l'année par l'UEFA et vainqueur de la Ligue des champions avec les Reds, Virgil van Dijk fait figure de grand outsider pour rafler le titre individuel. Sadio Mané, finaliste de la CAN, et Mohamed Salah, co-meilleur buteur de la Premier League (22 réalisations), sont aussi en course. Alisson Becker, vainqueur de la Copa America avec le Brésil, peut lui espérer succéder à Lev Yachine, unique gardien récompensé en 1963. À moins que Lionel Messi, meilleur joueur FIFA et meilleur buteur européen (36 buts) de la saison 2018-2019, ne vienne décrocher son sixième trophée, ce qui serait un record absolu.

Qui va succéder à Luka Modric ? Ce lundi 2 décembre, le lauréat du 64e Ballon d'Or France Football va être révélé. Il sera forcément différent du vainqueur de 2018 puisque le Croate du Real Madrid ne figure pas parmi les 30 nommés cette année. Si Lionel Messi et Cristiano, qui se sont livrés à une lutte sans merci pendant dix ans, peuvent toujours prétendre au sacre, cette édition 2019 s'annonce plus indécise que jamais, avec plusieurs prétendants à la victoire finale. Pour la plupart issus de Liverpool.

Le 21 octobre dernier, une liste de 30 joueurs a été dressée par France Football. Celle-ci a été soumise au vote d'un jury, ou plutôt un panel, de 180 journalistes spécialisés du monde entier. Ils ont été chargés d'établir un classement en attribuant des points à chacun : six unités pour leur premier choix, quatre pour le second, trois pour le troisième, deux pour le quatrième et un pour le cinquième. Dès 17h, les joueurs placés de la 30e à la 16e place seront dévoilés sur la chaîne L'Équipe. Plus tard, et jusqu'au traditionnel tapis rouge, ce sera au tour des joueurs positionnés de la 15e à la 4e place d'être officiellement connus.

La cérémonie du Ballon d'Or 2019, présentée au Théâtre du Châtelet par Sandy Heribert et Didier Drogba, débutera quant à elle à 20h30. Il faudra attendre encore quelques minutes pour que le nom du lauréat du lauréat du 64e Ballon d'Or soit révélé en direct. Outre l'attribution du traditionnel prix individuel, cette soirée sera marquée par la première remise du trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, un an après les premiers Ballon d'Or féminin, décerné à Ada Hegerberg, et trophée Kopa, adjugé à Kylian Mbappé.