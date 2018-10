Ballon d'Or féminin : les joueuses de l'Olympique lyonnais à l'honneur

Si le Ballon d'Or, jusque-là réservé aux hommes, existe depuis 1956, le Ballon d'Or féminin est une nouveauté. Certes, un prix de la meilleure joueuse existait déjà lorsque les prix Fifa et Ballon d'Or étaient fusionnés, de 2010 à 2016... Mais ce n'est qu'à présent que le divorce entre la Fifa et le journal France Football est consommé, que ce prix du Ballon d'Or féminin peut voir le jour. La Fifa, de son côté, décerne ses propres prix.





Outre les joueuses de l'OL, les huit autres nominées sont la Danoise Pernille Harder (Wolfsburg), lauréate du trophée UEFA de la meilleure joueuse, les Américaines Lindsey Horan (Portland Thorns) et Megan Rapinoe (Seattle Reign), l'Anglaise Fran Kirby (Chelsea), l'Australienne Sam Kerr (Red Stars Chicago), la Néerlandaise Lieke Martens (Barcelone), la Canadienne Christine Sinclair (Portland Thorns) et la Brésilienne Marta (Orlando Pride). La gagnante sera élue par un collège d'une quarantaine de journalistes du monte entier, appelés au vote entre le 9 octobre et le 9 novembre.