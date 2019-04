Banderole pro-Mussolini, chants racistes contre Bakayoko ... Avant le match face à l'AC Milan, des supporters de la Lazio font encore parler d'eux

Déjà ciblé par ces mêmes supporters lors d'un Lazio-Udinese à Rome, le milieu de terrain français de l'AC Milan Tiémoué Bakayoko a fait l'objet de chants racistes lors de ce rassemblement, les ultras entonnant "Cette banane est pour Bakayoko". Le 13 avril dernier, le Tricolore avait chambré le Laziale Francesco Acerbi lors du succès du Milan face à la Lazio en championnat (1-0).





Dans un communiqué publié après le succès de son équipe, le club a condamné ces agissements mais a également pointé du doigt les médias et leur "tendance simpliste" à s'en prendre à leurs supporters : "La Lazio s'est clairement démarquée de comportements et de manifestations qui ne correspondent en aucun cas aux valeurs du sport que ce club promeut et soutient depuis 119 ans. (...) La Lazio rejette et conteste également la tendance simpliste des médias à considérer l'ensemble des fans de la Lazio comme responsables des actes de quelques éléments isolés, et pour une motivation qui n'a rien à voir avec la passion du sport."