Barrage National-Ligue 2 : des incidents et des journalistes agressés en marge du match Gazélec Ajaccio-Le Mans

Nouveau barrage, nouveau scandale. Après l'épisode de l'an dernier entre Le Havre et l'AC Ajaccio, marqué par de multiples incidents, le ton est de nouveau monté lors du match d'accession pour la Ligue 2, entre le Gazélec Ajaccio et Le Mans dimanche soir. Alors que les Sarthois sont sortis vainqueurs de cet affrontement grâce à un but incroyable - un ciseau - de Mamadou Soro Nanga à la 97e minute (2-0), des débordements ont eu lieu avant et après la rencontre.