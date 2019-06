Beckham, Zlatan, Thiago Silva, Cavani ... Tout ce que le PSG doit à Leonardo

Un an après les recrutements judicieux de Motta et Maxwell, Leonardo va cette fois-ci réaliser un gigantesque coup marketing, en bouclant le dernier jour du mercato d'hiver 2013 l'arrivée de l'icône du football mondial, l'Anglais David Beckham. Libre après son départ des Los Angeles Galaxy, "Becks" s'engage pour cinq mois au PSG et s'inscrit comme une des signatures les plus "bling-bling" de l'histoire du club parisien.





Ses toutes dernières recrues phares, Leonardo ne va pas avoir la chance de les présenter au public. Six jours après qu'il a plié bagages à l'été 2013, l'Uruguayen Edinson Cavani signe en provenance de Naples pour un montant de 64M€. Toujours au club, "El Matador" est devenu six ans plus tard le meilleur buteur de l'histoire du PSG, comptabilisant 193 buts en 279 matchs. Dans la foulée, c'est le jeune espoir brésilien Marquinhos, visage juvénile et équipé d'un appareil dentaire, qui va s'engager pour 31M€, après des négociations rondement menées par Leonardo. A l'instar de Cavani, Marquinhos figure toujours dans l'effectif parisien et fait partie des leaders incontestables du vestiaire dirigé par Thomas Tuchel.