Ligue des champions : Neymar, Meunier, Di Maria... Quel PSG à Belgrade contre l’Étoile Rouge ?

L’heure n’est plus aux expérimentations, au rajeunissement, ni même à la préservation de l’intégrité physique des troupes. Ce mardi soir, à Belgrade contre l’Étoile Rouge, 6e et dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions, le PSG de Thomas Tuchel doit composter son billet pour les 8es de finale, sous peine de mettre fin à sa saison avant l’hiver et de s’offrir de longs mois de crise que la conquête des trophées nationaux n'apaisera pas.