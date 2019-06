Coupe du monde féminine 2019 : plus 920.000 billets déjà vendus, voici comment obtenir vos places

"En moyenne, il y a un mois, on vendait entre 2000 et 2500 billets par jour. Il y a 15 jours, on était passé à 4000 billets par jour. Depuis trois jours, on est à plus de 6500 billets", nous signale Erwan Le Prévost ce mardi 4 juin. "On pensait que, le Mondial arrivant, les ventes allaient s'accélérer mais là c'est plus qu'une accélération, c'est un boost énorme de la billetterie auquel on assiste." Le public international, notamment, s'est fortement mobilisé "avec plus de 40% des billets" écoulés hors du territoire français.