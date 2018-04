Bixente Lizarazu révèle qu'il est atteint de bigorexie : de quoi parle-ton ?

Contraction de big ("gros', en anglais) et orexis ("appétit" ou "désir", en grec), la bigorexie résume l'addiction au sport, un besoin compulsif de pratiquer régulièrement et intensivement une ou plusieurs activités physiques, parfois jusqu'à l'épuisement. Ce phénomène, dont souffrent aussi bien les sportifs professionnels qu'amateurs, est si fréquent que depuis septembre 2011 la pathologie est reconnue comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. "Le risque de dépendance est présent chez les sportifs amateurs qui dépassent environ 10 heures par semaine, expliquait le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin sur RFI. Pratiquer son sport devient une obsession qui prend toute la place dans la vie quotidienne. Les personnes les plus concernées sont celles qui font du culturisme et de l'endurance."





En tournée promotionnelle pour présenter son livre, Bixente Lizarazu a évoqué cette "maladie" qui le touche personnellement. "C'est ma passion, ce qui me fait du bien. J'ai trouvé mon équilibre comme ça (...), ça a été ma boussole toute ma vie. C'est vrai que je suis un peu excessif", reconnaît-il sur les ondes de RTL. Il y a cette bigorexie, je le sais. Mais je préfère avoir cette maladie, entre guillemets, que d’autres addictions. Simplement, il faut que je sache la gérer."