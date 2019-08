Blessures de Mbappé, Cavani et les autres : la préparation physique du PSG en question

Avant dimanche, l’horizon du PSG était fixé sur le 2 septembre, date de clôture du mercato estival, qui permettra enfin de savoir si Neymar reste, ou non, dans la capitale française. Mais depuis dimanche, une autre échéance est apparue, à la fois plus lointaine dans le temps et plus concrète du point de vue sportif : la première journée de la Ligue des champions, le 17 ou le 18 septembre. Car dimanche, Paris a gagné un match (4-0 face à Toulouse en Ligue 1), mais a aussi (surtout ?) perdu deux joueurs, et non des moindres, sur blessures. À savoir ses deux autres attaquants stars, Edinson Cavani et Kylian Mbappé, respectivement touchés à une hanche et à une cuisse, qui resteront sur le carreau durant au moins trois semaines. Et manqueront donc probablement la rentrée européenne de leur club (comme Neymar, suspendu).