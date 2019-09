Morte parce qu'elle voulait assister à un match de football : Sahar Khodayari, symbole du combat des Iraniennes

#BLUEGIRL - Fan de football, Sahar Khodayari s'est un jour grimée en homme pour entrer dans un stade pour assister à un match, un loisir "interdit" aux femmes en Iran. La jeune supportrice, craignant de finir en prison, s'est immolée devant un tribunal. Le choc est planétaire et sa mort éclaire la bataille légitime pour mettre fin à ces abus.

Pour avoir voulu se glisser entre les mailles du filet, elle passe quatre jours à la tristement célèbre prison pour femmes de Qarchak, connue pour ses horribles conditions de détention, avant d'être relâchée sous caution. Le 3 septembre dernier, elle se rend au palais de justice de Téhéran pour récupérer son portable, qui lui avait été confisqué pendant son séjour carcéral. L'Iranienne apprend alors qu'elle encourt une peine de six mois de prison, selon le site d'informations Varzesh3 , qui s'appuie sur des propos des proches de la jeune femme. Une version contredite depuis par le site du ministère de la Justice, Mizan Online , qui indique qu'aucune sentence n'avait été prononcée et qu'il n'y avait même pas eu de procès.

En sortant du tribunal, désemparée et craignant de devoir retourner en prison, Sahar Khodayari s'immole par le feu devant l'entrée du bâtiment. Transférée en urgence à l'hôpital Motahari de Téhéran, brûlée au troisième degré sur la quasi-totalité du corps et avec de sévères dommages aux poumons, elle succombe finalement à ses blessures le 9 septembre.

À l'annonce de sa mort, l'émotion et l'indignation se répandent dans le monde entier. L'équipe d'Esteghlal, la plus titrée d'Iran, dont était fan la jeune femme, a observé une minute de silence en sa mémoire. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #BlueGirl fait le tour du monde pour lui rendre hommage. "Une chose pareille ne devrait plus jamais arriver ! Le football est pour tout le monde. Repose en paix Sahar Khodayari", écrit sur Twitter Jérôme Boateng, défenseur international allemand du Bayern Munich. D'autres voix, telles que celles de la milieu suédoise du Real Madrid Kosovare Asllani et l'ancienne internationale tricolore Jessica Houara-d'Hommeaux, poussent les instances, notamment la Fifa, "à agir et à ne plus être silencieuses". La légende du football iranien Ali Karimi appelle ses 4,5 millions d'abonnés sur Instagram à boycotter les stades jusqu'à nouvel ordre.