Diminué physiquement, le Roi Pelé vit "reclus" et souffre de "dépression" selon son fils

La nouvelle inquiète les fans de foot. Dans une interview accordée au média brésilien GloboEsporte lundi, le fils de Pelé, Edinho, révèle que son père "vit reclus" et "souffre d'une forme de dépression". "Il est assez fragile en termes de mobilité (...), ce qui fait qu'il souffre d'une forme de dépression. (...) Il n'arrive pas à marcher normalement. Seulement avec un déambulateur. Il va un peu mieux par rapport à une période récente où il était en fauteuil roulant, mais il a du mal à se déplacer", explique-t-il.

"Vous imaginez, c'est le Roi, il a toujours été une figure si imposante et aujourd'hui il n'arrive plus à marcher normalement (...) Il a honte, il ne veut pas sortir, aller dans la rue. Il est replié sur lui-même, vit reclus", poursuit le fils du triple champion du monde qui a célébré ses 79 ans en octobre et a multiplié les séjours à l'hôpital ces dernières années. Il avait notamment été victime d'une grave infection urinaire en 2014 et avait du être placé en soins intensifs et sous dialyse. Handicapé par des problèmes de hanche, Pelé se fait de plus en plus rare en public.