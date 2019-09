Neymar a réjoué et il a été bon !

FOOTBALL - Les supporters parisiens s'en réjouissent-ils ? Pas sûr. Toutefois, ils savent désormais que Neymar est apte à jouer et, après trois mois de convalescences et d'atermoiements, le Brésilien, particulièrement à son avantage cette nuit face à la Colombie à Miami, est en jambes.

Retour au terrain réussi pour Neymar... mais ce n'était pas au Parc des princes. Vendredi soir, le Brésilien, auteur d'un but et d'une passe décisive, n'a toutefois pas permis à la Seleçao de battre la Colombie en amical vendredi à Miami (2-2), en revanche, le - toujours - Parisien peut se consoler d'avoir enfin rejoué au foot, et plutôt bien, trois mois après sa blessure à une cheville.

Depuis ce coup du sort contre le Qatar en juin qui l'a privé de Copa America, remportée à domicile par les Auriverde, le Brésilien est allé de tremblements, après une accusation de viol dans un dossier classé finalement sans suite en août, en frustration avec ce transfert avorté au FC Barcelone.

Autant dire qu'en renouant avec les joies du ballon rond sur la pelouse du Hard Rock Stadium, le numéro 10 du Paris SG peut désormais entrevoir une fin d'été un peu plus douce.