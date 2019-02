Manchester United-PSG diffusé sur Facebook par le club parisien : Altice envisage une demande de dédommagements

En fin de journée, sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué concernant cet incident : "Suite à un problème de géolocalisation, le match d'UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Manchester United a été hier soir accessible à une audience globale pendant un laps de temps réduit depuis la page Facebook du club. Les équipes de Facebook travaillent à faire toute la lumière sur le déroulement des faits afin que cela ne se reproduise plus."





"À la demande de Facebook, détenteur des droits pour la Champions League sur le territoire brésilien et après autorisation de l’UEFA, le club parisien a accepté de faire un 'cross-post' du player de la page d’Esporte Interativo sur la page Paris Saint-Germain, comme il l’avait fait lors du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, le 28 novembre dernier" a justifié le champion de France, mettant en cause un problème de "géolocalisation" concernant ce "cross-post". "Aussitôt le problème identifié, le Paris Saint-Germain a décidé de supprimer immédiatement le lien en cause" a conclu le club.