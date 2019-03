Burn out, dépression et autres troubles mentaux dans le sport de haut niveau : conversations autour d’un tabou français

Les sportifs de haut niveau, soumis à de fortes pressions et en demande d’adrénaline, ne constituent donc pas des cas particuliers, par rapport à des individus exerçant des professions plus classiques ?

En fait, les sportifs sont a priori sains sur le plan psychique mais sont confrontés, par leur activité, à des facteurs de stress parfois plus intenses ou plus nombreux que chez le commun des mortels. Et il arrive à certains moments que ce soit trop. L’adrénaline, comme la cortisone, est une des hormones concernées dans les phénomènes de stress. Donc si on n’apprend pas au sportif à gérer son stress, alors on peut arriver à une phase d’épuisement, où toutes les ressources ont été utilisées. Le gros problème du sportif, ce sont les objectifs qu’il se fixe, qui ne sont pas toujours réalistes. Du coup, il se sent en situation d’infériorité ou d’inadaptation. Et il en arrive à des idées de dépréciation, de type "je suis nul". Là, une fois qu’il n’a plus d’énergie et qu’il ne voit pas ce qu’il peut faire de plus, on peut glisser vers une dépression ou quelque chose qui pourrait ressembler à un burn out.





Qu’est-ce qu’un psychologue peut faire face à un sportif confronté à un tel mal ?

En ce moment, j’ai un patient sportif de haut niveau de l’Insep. Durant notre dernier entretien, on a mis à jour qu’il n’arrivait pas à prendre du temps pour lui. C’est-à-dire qu’il ne considère pas la récupération comme du temps d’entraînement. Je crois que c’est avant tout une question d’éducation. Parce que si on en est à consulter, et il vaut mieux le faire si on est hyper stressé et qu’on n’en voit pas le bout, ça veut dire qu’il est déjà un peu tard pour mettre en place les bonnes habitudes. Rappelons que la majeure partie des sportifs de haut niveau français ne sont pas professionnels, ils doivent concilier le sport avec leurs études, leur vie professionnelle et même leur vie de famille arrivés à un certain âge. Et parfois, ils n’y arrivent plus, et ils ne prennent plus de temps juste pour eux. En soi, c’est déjà un élément de prévention important.





Existe-t-il des moyens d’anticiper à plus large échelle ?

Il suffit que l’entraîneur en ait conscience et le mette en place. N’importe quel entraîneur digne de ce nom fait un suivi de ses joueurs, il les voit tous les jours, il sait si untel est fatigué, si un autre revient de blessure... Je sais que Jean-Marc Furlan, actuellement en poste à Brest, a intégré une psychologue dans son staff. Toutes les semaines, elle fait des entretiens avec les joueurs, titulaires comme remplaçants. Forcément, ça réduit beaucoup les risques de burn out. C’est dommage que l’OM fasse appel à un coach mental venu de l’extérieur seulement une fois que les choses vont mal... Alors qu’un suivi régulier permet de savoir si un joueur a des problèmes personnels. Maintenant, la composante mentale est pleinement incluse dans la performance. Elle est prise en compte. Pour moi, quand un joueur a un vrai souci, genre une dépression réactionnelle au décès d’un parent, c’est comme s’il était blessé. Dans ce cas, il faut se soigner, aller voir un psychiatre, qu’il y ait un traitement. Mais il ne faut pas non plus le couper complètement du groupe. L’isoler n’arrange pas les choses. La médicalisation est une étape indispensable, pour rendre possible le travail avec un psychologue ensuite.





Peut-on dire que le sujet des troubles mentaux reste tabou dans le milieu du sport, où afficher une quelconque faiblesse a rarement été bien vu ?

On entend ça depuis vingt ans... C’est vrai, mais ça fait aussi vingt ans que j’entends que c’est de mieux en mieux accepté, peut-être qu’un jour ça va finir par être vrai. Il n’y a pas d’autre moyen que de faire quelque chose de systématique. On a eu exactement le même problème avec les astronautes. Parce que si un astronaute demande un rendez-vous quand il est en l’air, c’est tout de suite très inquiétant. Donc on fait des entretiens systématiques, comme ça tout le monde y passe régulièrement, et on sait.