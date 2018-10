"C'est prodigieux" : Didier Deschamps encense Kylian Mbappé après son quadruplé face à Lyon

En zone mixte dimanche soir, c'est son acolyte du PSG, la superstar brésilienne Neymar Jr, qui avait encensé le champion du monde tricolore : "Il est à féliciter pour ce qu’il a fait aujourd’hui (ndlr : dimanche). C’est un phénomène, un grand crack. J’espère qu’il va continuer ainsi pour de nombreuses années encore."





Le principal intéressé était quant à lui plus mesuré, malgré ses quatre réalisations : "On aura le temps de parler de moi, de Neymar... On voulait gagner, on voulait ce record à tout prix (ndlr : les 9 victoires consécutives en début de saison). (...) A titre personnel, j'ai raté des occasions, j'aurais dû marquer plus. Je vais travailler, mais je n'ai jamais douté. Je savais que j'avais le soutien de mes coéquipiers. Je le dis souvent, tant qu'un attaquant se crée des occasions, tout va bien."