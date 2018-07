C'est quoi la Ligue des nations, la nouvelle compétition qui attend les Bleus à la rentrée ?

Après leur sacre, les Tricolores ont bien mérité quelques semaines de repos avant de retrouver leurs clubs respectifs durant le mois d'août. Et emprunter à nouveau le chemin de la sélection, dès septembre, pour participer à une toute nouvelle compétition : la Ligue des nations, organisée par l'UEFA pour remplacer une partie des sempiternels matches amicaux.





La compétition se tiendra tous les deux ans entre chaque Coupe du monde et chaque Euro (en 2019, 2021, 2023...). 55 équipes européennes seront ainsi réparties en quatre Ligues (A, B, C et D). La ligue A, la plus relevée, réunira notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Croatie ou encore l'Italie. Bien évidemment, les Bleus figurent dans ce groupe d'élite et devront en découdre avec la Mannschaft (le 6 octobre à l’extérieur et le 16 octobre à domicile) et les Oranjes (le 9 septembre à domicile et le 16 novembre à l’extérieur). Pas une sinécure...