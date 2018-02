"C'est un sport de filles ?" : l'analyse douteuse de Bernard Mendy, désormais entraîneur adjoint du PSG... féminines

La grande soirée de la Ligue des champions a pris des airs de discussion de comptoir mardi soir sur beIN Sports, lors du débrief des rencontres Juventus Turin-Tottenham et FC Bâle-Manchester City. Présent en tant que consultant sur le plateau de télévision, l'ancien latéral droit du Paris Saint-Germain Bernard Mendy, désormais entraîneur adjoint du PSG féminines, s'est essayé à une analyse sur une action litigieuse lors de Bâle-Manchester City.





A la 12e minute du match, l'attaquant suisse Dimitri Oberlin prend de vitesse le stoppeur argentin Nicolas Otamendi, qui profite du passage de l'ailier pour lui asséner un coup d'épaule dans la surface. Si tout le monde semble s'accorder sur le fait que cette action méritait un penalty, non sifflé, Bernard Mendy n'est pas de cet avis et le fait savoir. "Honnêtement, c'est très bien défendu. Hey, c'est un sport de filles ou pas ? Excuse-moi, c'est un sport d'hommes", lance-t-il, l'air détaché, "comme à la maison", sur le plateau de beIN Sports, provoquant un malaise parmi les chroniqueurs et journalistes présents.