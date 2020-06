Ligue des champions : un tournoi final à élimination directe avec huit équipes ?

Les médias espagnol et allemand AS et Bild sont affirmatifs : la Ligue des champions, stoppée au stade des huitièmes de finale en raison de l’épidémie de Covid-19, devrait se terminer sous forme d'un tournoi à Lisbonne, au Portugal. Ce tournoi débuterait à partir des quarts de finale, une fois les quatre derniers huitièmes de finale retour joués. Il reste en effet Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea et Barcelone-Naples à disputer. L’UEFA aurait prévu de faire jouer ces rencontres les 8 et 9 août. Pour rappel, quatre équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour ce stade de la compétition, à savoir l'Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain, le RB Leipzig et l'Atalanta Bergame.

L'objectif de ce tournoi, qui se jouerait avec des matches uniques à élimination directe dès les quarts de finale, est de pouvoir se terminer avec la finale le 22 ou 23 août prochain.