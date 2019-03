Ça a donné quoi, le premier match de "l’acte 2" de Zinedine Zidane entraîneur du Real Madrid ?

Dans le style de jeu, on a ainsi retrouvé ce qui faisait la patte Zidane les trois saisons précédentes, à savoir un mélange de rigueur défensive, exprimée à travers un pressing de tous les instants sur le porteur du ballon adverse, et de déséquilibre offensif, avec des arrières latéraux se projetant jusqu’aux avant-postes, pour écarter la défense adverse, avant de la faire plier via des centres en retrait, et les décrochages incessants des (nombreux) joueurs offensifs, le numéro 9 Karim Benzema en premier lieu.