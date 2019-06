"Ça a été une agression et un viol" : la jeune femme accusant Neymar Jr de viol s'exprime pour la première fois à la télévision

"Nous avons commencé à nous caresser, à nous embrasser, jusque-là tout allait bien. Il a commencé à me frapper et les premières fois j'ai dit OK, tout va bien. Après, il a commencé à me faire très mal, je lui ai demandé d'arrêter parce que ça me faisait souffrir. Il m'a dit 'Excuse-moi, ma jolie'. J'ai demandé s'il avait apporté des préservatifs, il a dit que non, et moi j'ai dit que rien ne se passerait. Il m'a retournée et a commis l'acte, et pendant qu'il commettait l'acte il a continué de me frapper violemment sur le derrière. Ça a été très rapide" a détaillé Najila Trindade.





Depuis samedi et la révélation du scandale, Neymar Jr a clamé son innocence, notamment par le biais d'une vidéo diffusée dimanche sur Instagram, dans laquelle il indique être victime d'un "piège". Mercredi soir, alors qu'il disputait un match amical avec le Brésil face au Qatar, la star s'est une nouvelle fois blessée et a été contrainte de déclarer forfait pour la Copa América, qui débute le 15 juin prochain au Brésil.