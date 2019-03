Paul Pogba a offert une bague ornée de pierres précieuses à chacun des Bleus. Une marque d'attention portée à ses coéquipiers pour avoir gagné la Coupe du monde de football 2018. Ce "petit" cadeau lui aurait coûté quelque douze mille euros l'unité. Elles ont été conçues aux États-Unis par la bijouterie Jason of Beverly Hill. La Fédération française de football a tenu à payer les frais de port de 10 000 euros pour les faire venir de Las Vegas.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.