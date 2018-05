Le programme de l’équipe de France d’ici à la Coupe du monde 2018

Pour ce qui est du Danemark, 3e et dernier adversaire des Bleus dans leur poule, la FFF a dégoté une équipe européenne, et non des moindres : l’Italie, éliminée en barrages, qui viendra jouer le sparring-partner de prestige des Français le 1er juin, à Nice. Pour finir sa préparation, l’équipe de France rencontrera une autre équipe n’ayant pu se qualifier, les États-Unis, à Lyon? le 9 juin. Soit pile une semaine avant l’entrée en lice du 16 juin contre l’Australie.