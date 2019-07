CAN 2019 : les petits secrets du grand miracle de Madagascar

Une exception, toutefois, a été faite sur ce dernier point dans la nuit consécutive à la victoire historique face à la RD Congo (2-2, 4-2 aux tirs au but) en 8es de finale dimanche soir : "Là, on s'est tous jeté dedans, et on a bu un verre ensemble, rigole Faneva Andriatsima, attaquant de 35 ans en fin de contrat à Clermont (L2). On méritait bien une petite bière après cette victoire, non ?" Sans doute, mais cela reste une singularité, à notre époque, au beau milieu d’un tournoi d’une telle importance. Résultat : "Cette équipe dégage une grande force collective et une vraie fraîcheur mentale, note, pour Le Monde, Luc Hotz, sélectionneur du Luxembourg, battu par les Zébus malgaches le 2 juin en amical. Elle pratique un jeu de qualité, avec beaucoup d’engagement et évolue sans pression, ce qui peut la rendre encore plus dangereuse."