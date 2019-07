CAN 2019 : les scènes de liesse des supporters algériens marquées par des débordements

Le 11 juillet dernier, l'Algérie s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2019 en battant la Côte d'Ivoire. Une victoire qui a donné lieu à des scènes de liesse et parfois à des débordements. Dans plusieurs grandes villes françaises, des magasins ont été pillés et saccagés, et des échauffourées ont éclaté entre supporters. A Montpellier une mère de famille est décédée après s'être fait renverser par un jeune qui a perdu le contrôle de son véhicule.



