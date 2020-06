La Ligue 1 à 20 clubs maintenue, Toulouse et Amiens relégués en Ligue 2

Ce n'est pas une surprise. C'est même une décision qui répond à une logique mathématique des plus élémentaires : plus on coupe de parts d'un gâteau, plus celles-ci sont fines... La Ligue 1, malgré l'invitation à s'élargir à 22 clubs que lui a récemment lancée le Conseil d'Etat pour s'adapter à la singularité du contexte, a préféré rester à 20, afin de conserver le partage initial des droits télévisés, manne financière devenue indispensable.

L'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) a en effet voté en ce sens ce mardi 23 juin, entérinant, sans surprise (à 74,49 %), la relégation en Ligue 2 d'Amiens et Toulouse.