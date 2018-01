Chants et insultes racistes envers Matuidi : blanchi par la Ligue italienne, le club de Cagliari échappe à toute sanction

Loin d'être seul dans son combat contre le racisme, l'ancien Parisien a par la suite reçu le soutien de nombreux acteurs du football. Parmi eux, l'attaquant de Nice Mario Balotelli, "passé par là", lui a conseillé "de ne pas se laisser affecter par l'ignorance de quelques-uns" tandis que son coéquipier en équipe de France Paul Pogba l'a encouragé à ne pas prêter attention à ces insultes : "Laisse parler les faibles. On connaît nos objectifs et on ne perd pas la route".





Ce n'est pas la première fois que Blaise Matuidi est victime d'insultes racistes. Lors de la victoire de la Juventus à Vérone (3-1) fin décembre, le milieu des Bleus avait subi des chants similaires de la part des fans adverses. Le club avait été sanctionné de 20.000 euros d'amende.