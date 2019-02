Le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga privé d'une semaine de salaire pour avoir refusé d'être remplacé

Dans ce texte, Kepa a présenté de nouvelles excuses après celles formulées sur Twitter. "J'étais très heureux de jouer ma première finale avec Chelsea hier (dimanche, ndlr) et très fier de la performance de l'équipe", a déclaré le fautif. "J'ai beaucoup réfléchi à propos des évènements d'hier. Même s'il y a eu une incompréhension, à la réflexion, j'ai fait une grosse erreur sur la manière dont j'ai géré la situation. Je voulais prendre le temps aujourd'hui pour m'excuser totalement et en personne auprès du coach, de Willy (Caballero, son remplaçant), de mes coéquipiers et du club. Je l'ai fait et maintenant, je veux offrir les mêmes excuses aux supporters. J'apprendrai de cet épisode et j'accepterai la sanction que le club jugera appropriée."