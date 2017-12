Clash Eyraud-Aulas : le président de l’OM demande une "trêve" de Noël

Il veut enterrer la hache de guerre… pour respecter l’esprit de Noël. Président de l’OM depuis le 17 octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud a joué la carte de l’apaisement lundi pour calmer les ardeurs de son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas. "Il y a un temps pour tout. Et aujourd’hui, c’est Noël. Noël, c’est la trêve. Et son message...c’est ça ! Joyeux Noël à tous", a-t-il lancé sur Twitter, accompagnant son message de la chanson "Peace, Unity, Love and Having Fun" du groupe Afrika Bambaataa.





Pour mémoire, les deux hommes s’écharpent par médias interposés depuis samedi dernier. Dans une interview accordée à L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud déplore le vice des joueurs lyonnais, coupables, selon lui, d’abuser les arbitres pour obtenir des penaltys. Ce à quoi réagit rapidement le boss de l’OL, toujours très bavard sur Twitter. "Ce n’est pas très ‘fair’ d’attaquer l’OL quand on a perdu sur le terrain", tance M. Aulas avant de se justifier : "Quant aux raisons du plus grand nombre de penaltys en faveur de l'OL, tous les connaisseurs savent que l'OL attaque plus que l'OM. De grâce ne suspecte pas les arbitres, ils ne le méritent pas et le foot français n'a pas besoin de cette rengaine étriquée et erronée".