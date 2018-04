Marseille et Lyon à couteaux tirés : on refait le match entre Eyraud et Aulas

En début d'après-midi, l'OL publie un communiqué dans lequel il précise avoir "pris connaissance des déclarations du président de l’Olympique de Marseille dont chacun a pu constater le caractère particulièrement excessif et diffamatoire". Et l'OL de préciser qu'il "a demandé à ses conseils d’étudier les suites judiciaires qui pourraient être données à l’attitude et aux propos du président de l'Olympique de Marseille et se réserve d’user, sereinement mais fermement, de toutes les voies de droit". Des menaces rapidement moquées sur Twitter, certains internautes rappelant que des poursuites ne sont pas envisageables.