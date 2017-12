Le Barça de Messi coule le Real Madrid (0-3) et le relègue à 14 points de la tête

Un horaire inhabituel qui a profité, dans un premier temps, aux Merengue. Dominateurs et plus agressifs dans tous les compartiments du jeu, les coéquipiers de Mateo Kovačić - titulaire surprise dans l'entrejeu, en lieu et place d'Isco - ont manqué de réussite face au but. À l'image de la reprise loupée de Cristiano Ronaldo (10e) ou de la tête de Benzema sur le montant de Ter Stegen (42e). Mais ils ont appris à leur dépens que dominer n'est pas gagner.