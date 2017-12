Clasico : Messi passe plus des ¾ du match… à marcher

En le voyant marcher tranquillement sur le pré, les néophytes pourraient croire que Lionel Messi est un joueur paresseux. Sauf qu’il n’en est rien. En agissant de la sorte, le prodige argentin parvient à s'économiser tout en se faisant oublier. Avant de surgir au bon moment, prêt à mettre ses adversaires au supplice de sa patte gauche d’exception.





Illustration lors du classico de samedi dernier. A cette occasion, l’attaquant a été virevoltant. Auteur d’un but sur penalty et d’une passe décisive - après un beau travail sur le côté droit –, il a été l’un des grands artisans de la victoire barcelonaise face au Real Madrid, l’ennemi héréditaire (0-3). Et une fois n’est pas coutume, il n’a pas eu à multiplier les courses pour rendre une bonne copie.