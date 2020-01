Qui sont les 10 joueurs de foot les plus chers du monde ?

Si l'on ne se fie qu'au marché, c'est-à-dire à la fameuse loi de l'offre et de la demande, Neymar demeure, en ce début de nouvelle décennie du XXIe siècle, le joueur de football le plus cher de l'histoire, avec son transfert du FC Barcelone au PSG contre 222 millions d'euros à l'été 2017. Mais si l'on tente de se projeter, en tenant compte de cette même loi, vers de prochaines transactions, en estimant la valeur marchande des joueurs, le Brésilien ne trône plus au sommet.

C'est le travail qu'entreprend régulièrement le très sérieux Centre international d'étude du sport (CIES), surnommé "l'Observatoire du football", qui publie des classements tentant d'évaluer le coût potentiel des meilleurs footballeurs, sur la base de critères très concrets, tels que l'âge, le poste, l'activité en club et en équipe nationale, le niveau du championnat dans lequel ils évoluent, les moyens financiers du club éventuellement vendeur et ceux des éventuels acheteurs, la durée du contrat ou encore la nationalité.

Alors que vient de s'ouvrir le mercato d'hiver 2020, un nouveau classement a été publié ce mardi. L'occasion de pousser un "cocorico".