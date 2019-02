Combien rapportent les salaires des footballeurs à l’État français ?

Les joueurs évoluant aux deux plus hauts échelons de la hiérarchie, la Ligue 1 et la Ligue 2, où le professionnalisme est une norme, sont au nombre de 1100 environ. En Ligue 1, ils émargent en moyenne à hauteur de 70.000 euros brut mensuels (contre 12.000 euros par mois en Ligue 2). Ce qui porte à 225 millions d’euros leur contribution au titre de l’impôt sur le revenu. Mais ce n’est pas tout, loin de là, puisqu’à ce montant s’ajoute celui des cotisations sociales, salariales et patronales, s’élevant, lui, à quelque 340 millions d’euros (Ligue 1 et Ligue 2 confondues).