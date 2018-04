La face cachée de Mai 68 : un historien raconte l'occupation de la FFF par des footballeurs

LCI : Que revendiquaient-ils, outre "la destitution des profiteurs du football" ?

Alfred WAHL : Ces contestataires étaient des partisans du football pour le plaisir. Ils n'étaient pas dans l'esprit nouveau du libéralisme et du capitalisme, à savoir la productivité, le rendement et les résultats. C'était un peu des nostalgiques d'un passé révolu. Le nouveau monde a été incarné par George Boulogne : il voulait absolument que le football prenne les traits du monde libéral. Il a voulu imposer sa vision et il s'est mis à dos tout le monde.

LCI : Finalement, comment cela s'est-il terminé ?

Alfred WAHL : Le personnel administratif a été rapidement évacué et libéré, tandis que Delaunay et Boulogne ont été retenus plus longtemps. Le 27 mai, soit cinq jours après le début du mouvement, il n'y avait plus rien à faire et tous les occupants sont partis. Ce qui est intéressant, c'est le double aspect cette "invasion". C'était un peu un mouvement mixte. D'un côté, il y avait un aspect étudiant, manifestant, chahuteur et contestataire des chefs. Et de l'autre, un aspect revendicateur, qui ressemblait plus au mouvement ouvrier. Ces revendications étaient plutôt exprimées par des gens marqués politiquement, autour du Miroir du football, un mensuel rédigé par François Thébaud, dans la mouvance du Miroir Sprint et du Parti communiste. Les deux animateurs du mouvement, qui étaient des joueurs professionnels, étaient Michel Oriot et André Merelle du Red Star FC, alors en Division 1.