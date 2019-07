Copa America : pour avoir parlé de "corruption", Lionel Messi risque deux ans de suspension (et s’attire les foudres du Brésil)

"Je dis toujours la vérité et je suis honnête, c’est ce qui me fait rester calme. Si ce que je dis affecte et qu’il y a des répercussions, ce n’est pas de ma faute. Je pense que ce qui s’est passé est à cause de ce que j’ai dit", a lâché la Pulga, les dents serrées. "Nous ne devions pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect pour la Copa tout entière. Nous étions là pour plus. La corruption, les arbitres et tout ce qui ne permet pas aux gens de participer au football, ça gâche un peu le spectacle. Il ne fait aucun doute que tout est fait pour que le Brésil gagne."