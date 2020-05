Arrêt de la Ligue 1 : les recours juridiques des clubs freinés par une loi ?

Ils s'estiment lésés et ne comptent pas en rester là. La Ligue de football professionnel (LFP) a acté officiellement jeudi 30 avril l'arrêt définitif des championnats. Les classements en Ligue 1 et Ligue 2 ont ainsi été figés au quotient, à savoir le "nombre de points par matches joués", à la 28e journée, bien qu'elle n'ait pu être disputée par toutes les équipes. Ce mode de calcul a été retenu par le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët pour le football amateur. Une décision qui précipite Amiens et Toulouse en Ligue 2 et prive a priori Lyon de toute qualification européenne via le championnat.

Ce coup de sifflet final, donné compte tenu de la pandémie de Covid-19, devrait entraîner une vague de recours devant la justice sportive et administrative. Relégué, le Téfécé "se réserve le droit" de porter l'affaire devant les tribunaux, a-t-il déjà annoncé par la voix de son président Olivier Sadran. Dans le même wagon, Bernard Joannin, son homologue d'Amiens, compte aussi "se battre" et "aller plus loin pour que la justice passe" contre cette décision "injuste".