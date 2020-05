Football : cinq remplacements bientôt autorisés par match pour ménager les joueurs ?

Il fut un temps où n'existaient dans le football ni changements ni cartons jaunes ou rouges. En plus d'un demi-siècle, les règles du jeu ont évolué, avec pêle-mêle le premier remplacement autorisé en 1958, un nombre passé progressivement à trois puis quatre en prolongation, l'introduction des cartons et, plus récemment, la mise en place de la goal-line technology en 2012, pour déterminer si un ballon a franchi entièrement la ligne de but, et de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) en 2016. Une nouvelle règle "temporaire" devrait être ajoutée par l'International Board (Ifab), le garant des lois du jeu.

En raison de l'interruption due à la pandémie de Covid-19, qui a entraîné l'arrêt de toutes les compétitions sportives depuis plus de deux mois et le report d'un an de l'Euro 2020, l'Ifab se préparerait à acter une mini-révolution. Il devrait autoriser la possibilité d'opérer jusqu'à cinq remplacements par match, avec un sixième changement possible durant la prolongation. L'objectif d'une telle mesure est de ménager et "protéger la santé des joueurs" au moment où la compétition va reprendre, dans un contexte de "fréquence de matches plus élevée que la moyenne" qui pourrait "accroître le risque de blessures".