Ligue des champions : une reprise fin juillet, la finale le 29 août ?

CALENDRIER - Stoppée mi-mars au stade des huitièmes de finale, la Ligue des champions pourrait redémarrer le 22 juillet prochain, avec les 4 huitièmes de finale restants. La phase à élimination directe se déroulerait alors jusqu'à la fin du mois d'août, avec une finale le 29 du même mois.

Depuis plusieurs semaines, le football européen, à l'instar de la plupart des secteurs d'activité dans le monde, est à l'arrêt. Si la reprise des championnats nationaux n'est toujours pas déterminée par les différentes fédérations, l'UEFA envisage toutes les alternatives pour mener à terme la Ligue des champions et bouleverser le moins possible le calendrier de la saison prochaine. Ainsi, si une reprise dans le courant du mois d'août était évoquée ces derniers jours, la plus grande des compétitions européennes, stoppée aux stades des huitièmes de finale, pourrait reprendre du service dès la fin du mois de juillet.

Selon les informations de RMC Sport, l'instance européenne de football aurait déjà un calendrier en tête. Ainsi, les huitièmes de finale restants, à savoir Juve-OL, Manchester City-Real Madrid, FC Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea, pourraient se dérouler le 22 juillet prochain, quand les quarts de finale, auxquels le PSG participera après sa qualification face à Dortmund, pourraient avoir lieu les 28-29 juillet et 3-4 août. Les demi-finales se joueraient alors les 11-12 et 18-19 août prochains, quand la finale pourrait se dérouler le 29 août.

Le début de l'édition 2020-2021 fin octobre ?

Avec ce calendrier accéléré, l'UEFA pourrait alors envisager un retour de la coupe aux grandes oreilles pour la saison 2020-2021 dès le mois d'octobre, soit un mois plus tard que l'an dernier, alors que les barrages d'accession se dérouleraient les 15-16 et 29-30 août. Dans les documents envoyés par l'instance aux 55 fédérations membres, il est ainsi noté que le début de la phase de groupes prendrait place le 20 octobre prochain. Idem pour la Ligue Europa. Si le calendrier de la phase à élimination directe n'est pas détaillé pour l'édition 2020-2021 de la Ligue Europa et de la Ligue des champions, les finales auraient lieu respectivement les 26 et 29 mai 2021, à Séville et Saint-Pétersbourg, soit deux semaines avant l'Euro, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021.

La rédaction de LCI Twitter